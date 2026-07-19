"Сега": Шишков разформирова цялата дирекция "Обществени поръчки" в МРРБ

Булфото

Регионалният министър Иван Шишков ще разформирова цялата дирекция “Обществени поръчки” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Дирекцията няма да съществува повече, а функциите ѝ ще бъдат поети от дирекция “Правна”.

По данни на в. "Сега" общо 39 щата се съкращават в регионалното министерство, като това съставлява 6% от щатната численост на персонала.

В момента дирекция “Обществени поръчки” на МРРБ е с численост 15 щата.

Повече по темата четете тук: https://www.segabg.com/hot/category-economy/ivan-shishkov-razformirova-cyalata-si-direkciya-obshtestveni-poruchki

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!