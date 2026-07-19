"Сега": Шишков разформирова цялата дирекция "Обществени поръчки" в МРРБ
Булфото
Регионалният министър Иван Шишков ще разформирова цялата дирекция “Обществени поръчки” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Дирекцията няма да съществува повече, а функциите ѝ ще бъдат поети от дирекция “Правна”.
По данни на в. "Сега" общо 39 щата се съкращават в регионалното министерство, като това съставлява 6% от щатната численост на персонала.
В момента дирекция “Обществени поръчки” на МРРБ е с численост 15 щата.
Повече по темата четете тук: https://www.segabg.com/hot/category-economy/ivan-shishkov-razformirova-cyalata-si-direkciya-obshtestveni-poruchki
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