"Сега": След 9 години процес Цветан Василев обяви съдията за незаконен

Булфото, архив

На деветата година от съдебната фаза на процеса за фалита на КТБ бившият шеф на банката Цветан Василев, който е задочно подсъдим, обяви, че съдебният състав е незаконен. Причината - според защитата на Василев съдията по делото не е командирована по законовите правила, пише "Сега".

Делото, което още е доникъде на първа инстанция, беше образувано и тръгна в спецсъда през 2017 г. След закриването му през лятото на 2022 г. делото беше прехвърлено в Софийския градски съд. Законът казва, че съдебният състав, поради принципът на несменяемост, продължава да гледа делото до завършването му, като в случай, че съдията не е назначен в СГС, той се командирова, обяснява адвокатът на Василев Грета Ганева. В случая съдията Виржиния Петрова, която председателства състава, не е назначена в СГС, а в Административен съд София-град.

От закриването на спецсъда и досега съдия Петрова е командирована със заповеди, издавани от председателя на Върховния административен съд.

Според адвокатката законът не позволява шефът на ВАС да командирова съдии от административните в общите съдилища, какъвто е случаят. И това прави заповедите му нищожни, от което следва, че делото се гледа от незаконен състав.

Повече по темата четете тук: https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/sled-9-godini-proces-cvetan-vasilev-obyavi-sudiyata-za-nezakonen

Редактор "Екип на Петел",

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