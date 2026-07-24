"Сега": Спортният министър уволни трима от УС на тотото

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Само 4 месеца изкара ръководството на тотализатора преди спортният министър Енчо Керязов да направи чистка в държавното предприятие.

Със заповед от 22 юли Керязов е освободил от Управителния съвет трима, които бяха назначени на 30 март от предшественика му - служебният Димитър Илиев. С постовете си се разделят Явор Руженов (35 г.), Григор Манчев (60 г.) и Дончо Донев (57 г.), информира "Сега".

Промените са внесени днес за вписване в Търговския регистър.

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Редактор "Екип на Петел",

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