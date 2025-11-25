Сега е моментът за смяна на личен лекар: Ето как да го направите стъпка по стъпка

снимка: МЗ

До края на декември здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар. Смяната се извършва два пъти годишно – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

Извън тези периоди промяна е възможна само в определени случаи:

при преместване в друг град;

при смяна на адреса по лична карта;

при прекратяване на практиката или договора на досегашния личен лекар с НЗОК, или при трайно възпрепятстване да оказва медицинска помощ.

Как се сменя личен лекар:

1. На място при новоизбрания лекар

Можете да посетите избрания от вас общопрактикуващ лекар със здравната си книжка. Той попълва данните си в нея и ви включва в списъка си с пациенти. Не е необходимо да уведомявате предишния си личен лекар – това се извършва служебно от РЗОК.

2. Онлайн чрез сайта на НЗОК

НЗОК предоставя възможност за електронна смяна на личен лекар. Това става през Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК:

Е-услуги → Преглед на досие → Вход с цифров сертификат → Избор на личен лекар.

Необходимо е да се попълни формуляр за постоянен избор, който се подписва с електронен подпис от здравноосигуреното лице или от родител/настойник. Формулярът може да бъде изтеглен и от сайта на НЗОК (меню „За граждани“ → „Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“). На гърба на документа са описани указания за попълване.

Новоизбраният лекар вписва своите данни и данните на практиката; актуализираната информация се нанася в здравноосигурителната книжка.

Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да се направи в рубриката „Електронни услуги“ на сайта на касата – „Търсене на договорни партньори и дейности“. Възможно е търсене по област и населено място.

При нужда можете да се обърнете и към съответната РЗОК, чиито контакти са публикувани в сайта на НЗОК. Там оказват съдействие и предоставят пълна информация за наличните общопрактикуващи лекари в съответния здравен район.

Важно

Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва медицинска помощ от датата, на която сте извършили избора и сте включени в пациентската му листа.

За да смените личния си лекар, е необходимо да сте здравноосигурен.

Следващата възможност за смяна в рамките на годишните периоди е от 1 до 31 декември, пише "Дарик".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!