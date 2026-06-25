Сеизмолог: През следващите месеци ще има множество земетресения с магнитут 5, дори 6, във Венецуела

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„Двете земетресения във Венецуела са много близки по магнитуд. За този район са регистрирани и друг път такива силни земетресения. Там имаме ззаимодействие на няколко плочи - карибската заедно със северно-американската. И поради тази причина е абсолютно нормално да се наблюдава такъв тип силни земетресения, каквито са и събитията от снощи“.

Това коментира пред bTV сеизмологът доц. Пламена Райкова-Цанкова, ръководител на департамент "Сеизмология" към БАН.

„Това, което е малко по-различно е, че обикновено са повече в крайбрежните части, не толкова в континенталната част, където е земетресението с магнитут 7,5, и може би затова разрушенията и съответно последствията ще бъдат много големи. Тъй като земетресенията - и първото, и второто, са вече силни разрушителни земетресения. Най-вероятно и в следващите месеци ще се наблюдава и афтършокова активност. Ще се регистрират множество земетресения с магнитут 5, дори 6 след тези основни

Редактор "Екип на Петел",

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