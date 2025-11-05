Сеизмолог обясни защо половин България усети земетресението в Гърция

Кадър БАН

Земетресение с магнитуд 4,7 разтърси Северна Гърция. Епицентърът е до Ксанти, близо до границата с България. Трусът е в района на разлома Ксанти-Хрисуполис-Кавала.

Професорът по сеизмология в Солунския университет „Аристотел“, Костас Папазахос обясни по телевизия SKAI, че земетресението е в район на Гърция с ниска сеизмичност.

„Досега не сме виждали нищо особено относно вторичните трусове. Често тези земетресения са изолирани“, каза той, отбелязвайки, че ще изчака да види как ще се развие сеизмичната последователност, предаде БТВ

Земетресението беше усетено в много български градове. Хорасигнализират в портала на Европейския средиземноморски сеизмологичен център. „Доста продължително разтърсване“, коментира човек от Пловдив.

„Усети се като раздвижване на дивана на 5 етаж в София“.

„Силно разтресе на 3 етаж, вертикално“, обяснява човек от Хасково.

Коментарите на гръцките сеизмолози

Според Костас Папазахос има обяснение за разклащането в по-голям радиус.

„Засега изглежда, че става въпрос за изолирано земетресение в район с ниска сеизмичност и затова е било усетено в по-широкия район“, добави той, характеризирайки земетресенията в Ксанти „като снега в Йерапетра (град на остров Крит, Южна Гърция)“.

Той обаче не пропусна да спомене, че исторически погледнато, районът е имал големи земетресения, над 7 по скалата на Рихтер.

„Тук разломът Ксанти-Хрисуполи-Кавала е голяма тектонична структура, която е причинила много голямо земетресение през 1829 г. с магнитуд 7 по скалата на Рихтер и е причинила много щети в Ксанти, Хрисуполи и Кавала“, каза Ефтимис Лекас, професор по сеизмология пред гръцкото национално радио ERT.

Според него поради историята на района, трябва да се подхожда с повишено внимание.

„Това не означава, че хората трябва да се тревожат“, добави Лекас.

Директорът на изследователската дейност на Геодинамичния институт Атанасиос Ганас говори по телевизия Action24. Според него разломът не повод за безпокойство.

Земетресението, каза той, е станало на малък разлом, който няма връзка с големия разлом, преминаващ през Ксанти и отива към Кавала. „То е на малък разлом към района на Ставруполи“, повтори той.

