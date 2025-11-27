Сеизмолог очаква 6,5 по Рихтер в Истанбул, ще се усети в София и Пловдив

Кадър Хабер Турк

Известният експерт по земетресения проф. д-р Шенер Юшюмезсой прогнозира, че следващото земетресение в Истанбул може да достигне магнитуд 6,2 по Рихтер, пише "Марица".

Той подчерта, че определени части на града са по-податливи на разрушения.

В интервю за Хабер Тюрк, професорът заяви, че т.нар. „Северни островни разломи“ са „мъртви“ и не представляват реална опасност.

„Няма нищо на островния разлом, опасният разлом е в Дюзджe“, поясни той.

Специалистът обърна внимание на разлома, преминаващ през района на Силиври:

„От 20 години казвам, че само този разлом в Силиври може да се раздвижи. Той е дълъг 35 км и дълбочината му е около 10 км. Земетресението, което може да предизвика, няма да надхвърли 6,5 по Рихтер.“

Проф. Юшюмезсой посочи също, че в долината на Силиври, на запад от Истанбул, има разлом на 20 км дълбочина и очаква там земетресение с магнитуд около 6,2 по Рихтер.

Специалистът предупреждава, че земетресенията в Истанбул и Мраморно море могат да предизвикат вторични трусове и в съседните региони, включително в югозападна България.

Градове като София и Пловдив може да усетят трусовете, макар и с по-нисък интензитет, особено при магнитуд над 6.

На 23 април тази година край бреговете на Силиври вече бе регистрирано земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер, което беше усетено и в България.

Експертът призова местните власти и гражданите да бъдат подготвени и да следят за признаци на активност по разломите.

„Пренебрегването на тези сигнали е опасно. Редовното наблюдение и информираността могат да намалят щетите и риска за живота на хората“, добави той.

Юшюмезсой уточни, че активността в района е свързана с геоложки процеси, които не могат да бъдат спирани, но могат да се управляват чрез добра подготовка.

По думите му, всеки район, засегнат от разломите, трябва да има план за аварийна евакуация и укрепване на сградите.

Той изтъкна, че Истанбул е разположен на геологично сложна зона и последиците от земетресение могат да бъдат сериозни, ако не се вземат превантивни мерки.

Професорът добави, че гражданите трябва да се информират за основните правила при земетресение – като избягване на паника и търсене на безопасни места в сградите.

Според него медиите и местните власти трябва редовно да предоставят актуална информация за сеизмичната активност.

„Хората трябва да знаят къде се намират най-рисковите райони и как да се защитят“, обобщи експертът.

