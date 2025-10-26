Сексуална несъвместимост и кралски тайни: Признанията на принцеса Даяна

Кадър Уикипедия Nick Parfjonov

Американското издание "Mirror US" обърна внимание на откровеното признание на принцеса Даяна, първата съпруга на принц Чарлз (бъдещия крал Чарлз III), относно сексуалната им несъвместимост.

Признанието на майката на принцовете Уилям и Хари бе представено в документален филм, излязъл единствено в САЩ в началото на 2000-те години.

Какво съдържа филмът

Филмът съдържа запис на личен разговор между съпругата на бъдещия крал и нейната вокална учителка, направен през 1992 или 1993 г. в двореца Кенсингтън. По това време бракът на принцеса Даяна и принц Чарлз вече бил на ръба на разпадането. В интервюто майката на наследниците на британския трон признава, че кризата в отношенията им със съпруга ѝ се дължи в голяма степен на странните му сексуални навици.

Даяна твърди, че са правили секс само веднъж на всеки три седмици, докато преди сватбата си принц Чарлз също толкова често е спал с любовницата си и бъдеща втора съпруга, Камила Паркър-Боулс.

Принцеса Даяна също така посочва, че тя и принц Чарлз са прекратили всички сексуални отношения през 1984 г., веднага след раждането на принц Хари.

"По принцип отказвам да бъда единственият принц на Уелс, който не е имал любовница", твърди се, че е казал бъдещият крал на Англия. В разговора Даяна също споделя, че се е оплакала на Елизабет II от лошото отношение на Чарлз. Кралицата е отговорила: "Не знам какъв съвет да ви дам. Чарлз е безнадежден".

Разводът

Принц Чарлз и принцеса Даяна се разведоха през 1996 г. През август 1997 г. бившата съпруга на наследника на британския трон загина във фатална автомобилна катастрофа в Париж, припомня БГНЕС.

По-рано експертът по британското кралско семейство Том Сайкс обвини британските разузнавателни служби в организирането на убийството на принцеса Даяна. Според Сайкс официалното обяснение съдържа множество странности и несъответствия.

