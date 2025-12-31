Села от Родопската яка, община "Марица" и квартали в Хисаря останаха без ток

Пиксабей

Села от Родопската яка, община „Марица" и квартали в Хисаря са с нарушено електроподаване. За това съобщават кметовете на община „Родопи" и Хисаря, както и жители на села от община „Марица" в социалните мрежи.

Кметът на община „Родопи" Павел Михайлов съобщава, че без електричество са селата Брестник, Устина, Храбрино, Цалапица, Браниполе и Първенец. Според ръководството на електроразпределителното дружество, причината е в претоварването на мрежата в няколко общини.

Екип на ЕВН работи за отстраняване на повредата по мрежата в кварталите „Веригово" и „Миромир" в Хисаря, пише кметът на града Ива Вълчева, цитирана от БТА.

От ЕВН съобщиха, че се работи по възстановяването на захранването в засегнатите места. Налице са дежурни екипи, които взаимодействат с денонощия диспечерски център за управление на мрежата.

