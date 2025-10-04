Села в Монтанско и Трънско остават без ток

снимка: Община Георги Дамяново

В област Монтана все още има населени места без ток. След падналия мокър сняг проблеми с електричеството има в общините Георги Дамяново, Чипровци и Вършец, това предаде БНР.

Екипи на електрорапределителното дружество в Монтана втори ден отстраняват аварии по мрежата. Тежкият сняг доведе до падане на дърветата върху жиците.

"Вчера останаха Заножане и една махала на Вършец. Иначе цялата община вече има. Дамяново – нагоре са три населени места без ток. В самият общински център Георги Дамяново има ток", каза областният управител на Монтана Калин Хайтов.

Малко преди полунощ токът е пуснат в Чипровци. Половината село Мартиново има ток.

"В другата част екипи отстраняват повредите по къщите", каза кметът на общината Пламен Петков. Превала е другото населено място без електричество. На територията на община Берковица е възстановено ел.захранването.

Продължава работата по отстраняване на щетите от падналия снеговалеж в Трънско. Няма бедстващи хора, но повечето селища в общината все още са без електричество.

Възстановено е електрозахранването в град Трън и в още няколко селища по направлението Брезник – Трън. 10 екипа на електроразпределителното дружество са на терен. На терен от ранните сутрешни часове са и екипи на общината, на пожарната и полицията. Продължават да се разчистват пътищата от падналите върху тях дървета.

„Главният път е чист, проходим. Останалите се чистят до проходимост. Идеята е да се пробият всички пътища, да има достъп до всички населени места и след това реално да бъдат доизкусурявани. Републиканската пътна мрежа е приоритетна. Под проходимост имам предвид, стигане до селото, колкото да може да мине автомобил или камион. Разчиства се до ниво проходимост. Не до банкет,не идеално почистен. Където- колкото може, тъй като дърветата, които са паднали са изключително нагъсто”, каза зам. кметът на Трън Светлана Валериева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!