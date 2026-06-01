Селекционерът на България: Доста неща ни се получиха, създадохме положения

Снимка: Булфото

На националите ни по футбол им е липсвала сработеност срещу Черна гора, смята селекционерът Александър Димитров, който говори след загубата с 0:1 в контрола.

"Не мога да кажа наивно. Просто липсата на сработеност. Постоянно излизаме с нови играчи поради контузиите на много, от които бяхме планирали. Има играчи, които за първи път играят заедно. Това доста повлия. Благодаря на момчетата. Изиграха един мач с характер, дисциплина, а не с мисъл за почивка", започна Димитров.

"Доста неща ни се получиха, създадохме положения. Трябваше едно от тези положения минимум да реализираме В съвременния футбол трябва да се вкарват голове", продължи той.

"Ние в тези мачове трябва да дадем шансове на всички, както в предишния прозорец при турнира в Индонезия. Има потенциал. Трябва да имаме по-добра концентрация в завършващата фаза, може би и малко класа ни липсваше", каза още националният селекционер.

"Ние експерименти не си правим, но ще дадем шанс на други футболисти, които днес играха по-малко. Искам да честитя празника на децата", завърши Димитров.

