Село Аврен край Варна остана без лекар

кадър: Нова тв

В Аврен поликлиниката е реновирана, но няма кой да работи в нея. Единственият личен лекар се е отказал от практиката си още преди години и така въпреки че населеното място разполага с поликлиника, се оказва, че няма кой да се грижи за пациентите. А в Аврен и съседните села жителите са повече от 1500. На всички тях се налага да пътуват десетки километри, за да потърсят медицинска помощ, разказва Нова тв.

„Много е трудно, защото се налага да се ходи до града. Има малки деца, има възрастни хора, които нямат коли”, казва Йорданка Люцканова, жител на с. Аврен.

„На всеки 3 месеца ходим при джипито за 3 месечна рецепта. Недай си Боже да се наложи нещо спешно. Трудно ни е. И превозът ни е труден”, казва Мариана Димитрова от същото село.

Трудно е и за хората с малки деца, като Никола, който вече сякаш се е примирил.



„Или във Варна при личната, или в Синдел. Това е! Няма друг начин. И там си водим и детето, и във Варна. Свикваме. Няма как иначе”, казва Никола Стоянов.

За последно тук е имало личен лекар преди повече от 3 години, допълва Нова.



„В един момент госпожата, която обслужваше населението, каза, че ще си тръгва. Ние намерихме вариант за нов млад лекар, който да поеме съществуващата база пациенти, но тя тогава каза, че ще остане в местната поликлиника. Младият лекар си тръгна и тя след това си тръгна и така останахме без лекар”, обяснява кметът на Аврен Емануил Манолов.

„Кабинетите са готови за експлоатация. Всеки може да заповяда. И затова ще използвам ефира на вашата телевизия да поканя всеки млад лекар, който иска да работи с нашето прекрасно население, да заповяда. Ще му осигурим възможно най-добрите условия за работа”, обещава кметът.



Кандидати обаче все още липсват и така лекарските кабинети тук остават празни.



„Моето наблюдение е, че все по-малко лекари искат да работят в селски райони. Всички искат да работят в града. Пациентите да ходят на място, на крака при тях - нещо, което е невъзможно. И затова подчертавам, че трябва да има държавен стимул - лекари, аптекари, зъболекари да работят и извън големите градове, тъй като населението и тук има спешна необходимост от тяхното присъствие”, казва Емануил Манолов.



А докато това се случи хората в Аврен и съседните няколко села все пак не губят надежда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!