Село край Варна без вода в неделя
30.11.2025 / 11:40 0
снимка: Булфото
Едно село край Варна е без вода в момента.
Това съобщава ВиК.
От 11.00ч. до около 16.00ч. на сухо ще са абонатите в село Новаково.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!