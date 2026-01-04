реклама

Село край Варна без вода в неделя

04.01.2026 / 08:50 2

снимка: Булфото

Без вода в неделя остава едно село край Варна.

Това съобщават от ВиК.

Поради авария без вода от 8.30 ч.до отстраняване на проблема абонатите на с.Водица.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 50 минути)
Рейтинг: 168452 | Одобрение: 18392
В село Водица вино кара воденица, животът там е същински рай!!!;)Ухилен:woot:
0
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 555389 | Одобрение: 105064
В село Водица нямало да има вода....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама