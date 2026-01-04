Село край Варна без вода в неделя

снимка: Булфото

Без вода в неделя остава едно село край Варна.

Това съобщават от ВиК.

Поради авария без вода от 8.30 ч.до отстраняване на проблема абонатите на с.Водица.

