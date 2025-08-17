Селото на казаците празнува 120 годишен юбилей

Мая Иванова. Снимка: Гугъл мапс

120 години отбелязва днес село Казашко, община Варна.

От 18 часа юбилеят ще бъде тържествено отпразнуван с концерт. В него ще участват Тедзи Генев, балет "Електра", Олга Василенко и ФС "Калинушка".

В селото живее компактна общност от потомци на руски имигранти некрасовци. През втората половина на XVII век религиозните реформи на руския патриарх Никон Московски и европеизацията на Руското царство по времето на Петър Велики прокужда много староверци извън пределите на Русия. В Казашко населението е съставено предимно от потомци на руски старообредци, намерили убежище при донските и кубански казаци. Начело с казашкия атаман Игнат Некрасов се заселват предимно по поречието на Дунав, а малки групи достигат Мала Азия.

През 1905 г. Матвей Русов тръгва със семейството си от Саръкьой (окръг Тулча) към Османската империя при други староверци. Пътят му го отвежда до брега на Варненското езеро, където се установява и развива поминъка си от риболов. По-късно пристигат още семейства от Тулча, Журиловка и Каркалиу и през 1908 г. селото е признато с указ на Фердинанд I Български за населено място под името Казашка махала.

През 1937 г. Министерството на благоустройството одобрява благоустройствения правилник на селото. С това название е познато до 1952 г., когато официално се наименува Казашко.

