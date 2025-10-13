Селски път в Смолянско вдъхнови за коментари в социалната мрежа
Снимка: Фейсбук, Кр. Ралев
Снимка на пътя към смолянското село Кестен предизвика доста коментари във фейсбук. Вместо да е асфалтиран изцяло, са направени два коловоза, по които да се движат превозните средства.
От публикацията обаче не става ясно чия е гениалната идея. Затова пък коментарите са пълни с чувство за хумор.
Ето и част от тях:
"Идеално, тъкмо ще следва пътя като по GPS."
"Щом няма протест, значи на жителите им харесва. The case is closed."
"А разминаването с насрещен автомобил как ли става?!"
"Може да няма пътни знаци, но пък прецизно е указано къде трябва да мине колата"
"И това е решение. И без това пътищата ни са като коловозите. Този трябва да си патентова изобретението."
"На кръговото като излезеш от третия изход, пътят се оправя."
"Дано да е еднопосочно там, иначе трябва да слязат от асфалта..."
"Светът ще последва нашия опит."
