Селски път в Смолянско вдъхнови за коментари в социалната мрежа

Снимка: Фейсбук, Кр. Ралев

Снимка на пътя към смолянското село Кестен предизвика доста коментари във фейсбук. Вместо да е асфалтиран изцяло, са направени два коловоза, по които да се движат превозните средства.

От публикацията обаче не става ясно чия е гениалната идея. Затова пък коментарите са пълни с чувство за хумор.

Ето и част от тях:

"Идеално, тъкмо ще следва пътя като по GPS."

"Щом няма протест, значи на жителите им харесва. The case is closed."

"А разминаването с насрещен автомобил как ли става?!"

"Може да няма пътни знаци, но пък прецизно е указано къде трябва да мине колата"

"И това е решение. И без това пътищата ни са като коловозите. Този трябва да си патентова изобретението."

"На кръговото като излезеш от третия изход, пътят се оправя."

"Дано да е еднопосочно там, иначе трябва да слязат от асфалта..."

"Светът ще последва нашия опит."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!