Селските магазини ще дават пари в брой при теглене от банкова карта на ПОС

Магазините в селските райони ще могат да дават пари в брой при тегления от банкови карти на ПОС устройства, предаде Дневник.

За това се разбраха Европейският парламент и страните членки, преговаряйки за промени в европейското законодателство за платежните услуги.

