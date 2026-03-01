Селсо Сидни към феновете на Черно море: Ще се борим, за себе си и за вас

Снимки Сайт на Черно море

Двама от основните играчи на Черно море използваха профилите си в Инстаграм, за да се обърнат към феновете на отбора.

Даниел Мартин и Селсо Сидни благодариха на привържениците за подкрепата и ги увериха, че всички в тима ще дават максимума от себе си, за да започне Черно море отново да побеждава.

Един лош месец не трябва да помрачава това, което този отбор постигна през последните две години. Ключът е да продължим всички заедно – отбор и публика. Благодарим за безусловната подкрепа, нека винаги бъде така! Ще се видим в сряда. Само Черно море, написа Даниел Мартин.

Сидни пък заяви: Фенове, вашата безусловна подкрепа е нашата най-голямата мотивация. Знаем, че този етап изисква повече и работим неуморно, за да променим нещата. Благодарим ви, че повярвахте в нас, когато имахме най-голяма нужда от това. Ще се борим, мач след мач, за себе си и за вас, за да поставим този клуб там, където трябва да бъде.

