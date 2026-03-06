Селта 1:1 Реал Мадрид на почивката в голямото дерби в Испания

кадър: Макс спорт

Реал Мадрид гостува на Селта в първи мач от 27-ия кръг на Ла Лига. Резултатът до момента е 1:1.

Кралският клуб поведе с гол на Орелиан Чуамени в 11-тата минута, но малко по-късно Борха Иглесиас изравни.



"Белите" ще търсят задължителен успех, след като загубиха последователно от Осасуна и Хетафе, а пасивът им спрямо лидера Барселона набъбна до 4 точки.

Селта се представя силно през сезона. Тимът от Галисия заема 6-о място в подреждането, а при успех днес ще се изравни по точки с петия Бетис, предава Спортал.

Борха Иглесиас, Феран Жутгла и Уилиът Сведберг са тримата нападатели на Селта. В халфовата линия старши треньорът Клаудио Хиралдес е заложил на Оскар Мингеса, Мигел Роман, Илаиш Мориба и Серхио Карейра, а тримата бранители пред Йонуц Раду са Хави Родригес, Карл Старфелт и Маркос Алонсо.

Легендата на галисийци Яго Аспас е на пейката. Сред резервите на домакините са още Матиас Весино, Джоузеф Айду, Хави Руеда и Фер Лопес.

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа е предприел три промени в състава в сравнение с поражението срещу Хетафе. Ферлан Менди започва като титуляр за първи път от началото на годината. Той ще си партнира в дефанзивната линия на гостите с Трент Александър-Арнолд, Раул Асенсио и Антонио Рюдигер. Браим Диас ще действа в предни позиции с Винисиус Жуниор и Федерико Валверде, а в средата на терена ще играят Арда Гюлер, Орелиан Чуамени и 18-годишният Тиаго Питарч.

Заради многото контузени и наказанията на Дийн Хаусен и Франко Мастантуоно, на резервната скамейка на Реал Мадрид има деветима играчи от младежкия отбор.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!