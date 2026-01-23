Семерджиев осъди затвора

Булфото

Георги Семерджиев, който излежава 20- годишна присъда за жестоката катастрофа на бул. „Черни връх“ с две жертви, осъди затвора за това, че е бил държан в карцер месеци наред, което му причинило душевни терзания. Решението е на Административен съд-София град, но то не е окончателно и може да се атакува пред Върховния административен съд.

Семерджиев бе завел иск за 200 000 лв. за претърпени неимуществени вреди за това, че е бил наказан от началника на пандиза да бъде постоянно заключен и без право да участва в колективни мероприятия, пише "Телеграф".

