Семейна двойка си отмъсти на Летище София с фалшив сигнал за бомба в самолет

Снимка: МВР

Гранични полицаи от ГКПП „Аерогара София“ задържаха жена и мъж, подали фалшив сигнал за взривно устройство.

Малко след 19 ч. вчера в ГКПП „Аерогара София“ чрез телефон 112 женски глас е съобщил за поставено взривно устройство в самолета на полет за Лутън, Великобритания. Незабавно са предприети задължителните действия за засилване на мерките за сигурност, като са включени допълнителни сили от ГПУ - София, сектор „Специални тактически действия“ в РДГП - Аерогари и дирекция „Сигурност“ на летището, съобщават от МВР.

Взривно устройство не е открито. При проведените издирвателни дейности граничните полицаи установили, че съобщението е подадено от 52-годишна жена от Твърдица. С нея е бил и 57-годишният ѝ съпруг. Те направили злонамереното обаждане, защото не били допуснати до полета за Лутън, тъй като са закъснели и са пристигнали след приключването на качването на борда на самолета.

Благодарение на бързите оперативни действия на граничните полицаи, двамата са задържани на Терминал 1. Уведомен е дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство.

