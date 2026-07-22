Семейна трагедия сполетя треньора на Турция

Снимка уикипедия, Илья Хохлов

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела е преживял семейна трагедия, след като неговата сестра Катерина е починала снощи след сериозен домашен инцидент. Това става ясно от изявление, публикувано от Турската футболна федерация.

„С дълбока скръб научихме, че Катерина Монтела, сестрата на нашия национален селекционер Винченцо Монтела, почина в болницата, в която беше лекувана след трагичен инцидент в нейния дом. Днес в църквата „Свети Никола“ в квартал „Кастело ди Чистерна“ в град Неапол ще се състои поглебалната церемония на починалата Катерина Монтела в 16:30 часа местно време. От името на Турската футболна федерация, ние поднасяме нашите съболезнования към семейството и близките на починалата Катерина Монтела, най-вече на нашия национален селекционер Винченцо Монтела“, гласи съобщението.

Редактор "Екип на Петел",

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