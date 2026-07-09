Семейно меню за три дни с бюджет от 50 евро

Когато става въпрос за изхранване на цялото семейство, често ми се струва, че парите просто изчезват. Реших обаче да си поставя предизвикателство: да осигуря меню за всички ни за три дни, че дори и да поглезя домашните любимци, без да надвишавам сумата от 50 € (около 100 лева). Влязох в най-близкия магазин на Lidl с ясен план да се възползвам максимално от кампанията „Сваляме цените на 100 продукта“ , въоръжен/а с приложението Lidl Plus. Ето как точно се разви моят пазарен експеримент.

Какво точно сложих в количката и защо

Първо се насочих към пекарната и основните продукти. Взех три броя от фермерския хляб, който в момента е намален - 250 г за 0.79 евро (1.55 лв.). За да подсигуря закуските, грабнах голям пакет пълнозърнесто мюсли Crownfield (1 кг за 3.57 евро / 6.98 лв.) – спасява ме в по-натоварените сутрини.

След това минах през млечния щанд. Българският кашкавал по БДС на „Родна стряха“ е задължителен за сандвичи и за някои основни ястия, а цената му от 5.26 евро (10.29 лв.) за 400 грама е чудесна сделка. Добавих топено сирене на слайсове Pilos за 1.40 евро (2.74 лв.) и три кофички българско кисело мляко (по 0.64 евро или 1.25 лв. всяка), които да комбинираме с мюслито.

При месото и колбасите падна най-голямото спестяване. Взех цял килограм гулаш от свински бут за 6.89 евро (13.48 лв.) – това е голямо количество чисто месо, което е нарязано и готово за готвене. За разнообразие добавих и около 700 грама филе от аржентински хек за малко над 5 евро (около 10.25 лв.), както и една кутия панирани мини шницели за 4.79 евро (9.37 лв.), които децата обожават. От колбасите избрах XXL опаковка пуешка шунка Dulano за 5.49 евро (10.74 лв.) и едни кренвирши Pikok за 1.49 евро (2.91 лв.). Накрая, за да се поглезим, сложих в количката четири шоколадови доната с поръска за общо 1.68 евро (3.28 лв.).

Не забравих и домашните ни любимци - вкъщи имаме куче и коте. За тях включих в пазара суха храна за дребни породи кучета Orlando (1 кг) на цена 1.99 € / 3.89 лв. и пауч за котки Coshida в сос (4 х 100 г) на промоционална цена от 1.29 € / 2.52 лв.

Цялата тази храна от промоционалната кампания, включително тази за животните, ми излезе малко над 43 евро (около 85 лв.). С останалите близо 7 евро (около 13 лв.) взех малко домати и краставици, пакет ориз и една кора яйца. Сметката се затвори идеално в рамките на 50-те евро.

Как превърнах всичко това в меню за три дни

С толкова пълен хладилник готвенето е лесно.

През първия ден започнахме сутринта с пълнозърнестото мюсли и киселото мляко. За обяд сглобих богати сандвичи с фермерския хляб, топеното сирене и пуешката шунка, като добавих и резени пресни домати. Вечерята беше много лека и приятна – изпекох филето от хек на фурна и го сервирах с гарнитура от варени картофи и свежа салата.

На втория ден реших да използвам яйцата. Сварих ги и ги поднесох с препечени филийки от фермерския хляб, малко кашкавал и свежи резени домати. На обяд приготвих панираните мини шницели, като ги изпекох директно върху хартия за печене във фурната, без да добавям мазнина. Тъй като опаковката е над половин килограм, имаше достатъчно за всички, а за допълнителна свежест нарязах голяма салата от краставици и домати. Вечерта дойде ред на голямото готвене – задуших бавно онзи цял килограм свински гулаш и го поднесох върху канапе от пухкав бял ориз.

Третият ден стартира с топли, запечени сандвичи с кренвиршите и кашкавала. Тъй като от свинския гулаш с ориз остана доста, обядът беше осигурен. За третата ни вечеря направих огромна лятна салата, в която нарязах обилно количество от останалата пуешка шунка. За десерт децата най-накрая получиха своите шоколадови донати, които чакаха търпеливо още от първия ден.

Предизвикателството се оказа напълно изпълнимо – с този бюджет успях да планирам закуски, обеди и вечери за три дни, като част от продуктите ще останат и за следващите хранения.

За мен най-голямото доказателство, че експериментът беше успешен, не беше крайната сума на касовата бележка, а фактът, че количката включваше всичко необходимо за няколко дни напред – от основните хранения до продуктите за домашните любимци.

А когато към новата промоционална кампания на Lidl се добавят и останалите възможности за по-изгодно пазаруване във веригата – персонализираните купони и оферти в Lidl Plus , предложенията в седмичната брошура , XXL разфасовките и инициативата „ Кошница с грижа “ – семейният бюджет може да бъде планиран още по-ефективно.

*публикация