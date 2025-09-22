реклама

Семейства с деца на протеста в защита на кмета Коцев във Варна

22.09.2025 / 19:20 2

Снимки: Булфото

Десетки се събраха на площад "Съединение" (Червения площад), за да се включат в протестното шествие в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев. 

Маршрутът на демонстрацията премина по бул. "Осми приморски полк" и бул. "Мария Луиза" в посока Катедралата, а крайна точка ще бъде площад "Независимост" пред Съдебната палата. 

Протестът е под наслов "Шествие за независимост и свобода за политическите затворници" и е десети пореден.

Сред основните искания са незабавно освобождаване на Благомир Коцев, Николай Стефанов и Йордан Кателиев. 

По време на акцията се издигат плакати с изобразен символ на забранителен знак със зачеркната главна бука "Д". Нa протеста е и съпругата нa Благомир Коцев заедно със сина им, предава Радио Варна.

Mножеството скандира: "Искаме си кмета", "Свобода". Много семейства се присъединяват към колоната, заедно с децата си. 

Половин час след обявеното начало на събитието протестиращите бяха вече над 1000 души.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
ПраБългарин (преди 20 минути)
Рейтинг: 69737 | Одобрение: -28063
И повече хора да бяха нищо нямаше да се промени, хората с главно ''Д'' и малко ''б'' са издали заповед, и няма кой да я отмени ;) А останалите глупаци ми празнуват независимост УхиленУхиленУхилен прости хора...
0
0
kjk (преди 28 минути)
Рейтинг: 144899 | Одобрение: 16249
 Преслава и на най-скапания си концерт събира повече хора!!!;)УсмивкаАнгелче

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама