Семейства с деца на протеста в защита на кмета Коцев във Варна

Снимки: Булфото

Десетки се събраха на площад "Съединение" (Червения площад), за да се включат в протестното шествие в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев.

Маршрутът на демонстрацията премина по бул. "Осми приморски полк" и бул. "Мария Луиза" в посока Катедралата, а крайна точка ще бъде площад "Независимост" пред Съдебната палата.

Протестът е под наслов "Шествие за независимост и свобода за политическите затворници" и е десети пореден.

Сред основните искания са незабавно освобождаване на Благомир Коцев, Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

По време на акцията се издигат плакати с изобразен символ на забранителен знак със зачеркната главна бука "Д". Нa протеста е и съпругата нa Благомир Коцев заедно със сина им, предава Радио Варна.

Mножеството скандира: "Искаме си кмета", "Свобода". Много семейства се присъединяват към колоната, заедно с децата си.

Половин час след обявеното начало на събитието протестиращите бяха вече над 1000 души.

