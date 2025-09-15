Семейство от Варна се изгуби в гора край Крумовград, откриха го след часове

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Семейство от Варна, което пътувало с автомобила си, се изгуби в кърджалийския регион и бе открито след няколко часова издирвателна акция. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кърджали.

Два полицейски екипа - от районните управления в Крумовград и Момчилград, са се включили в акцията. Сигналът на тел. 112 е бил подаден на 13 септември в 1:20 ч. При обаждането било съобщено, че двама съпрузи с двете си деца са попаднали с автомобила си в гориста местност край село, където пътят свършва и не могат да се ориентират.

След намесата на полицейски служители семейството е било открито около 5 ч. в землището на крумовградското село Рибино в добро състояние. Полицаите са извели пътуващите на главния път, предава БТА.

От полицията обясниха, че в случая става въпрос за пътуващи изгубили се хора, но често се случва органите на реда да издирват изгубили се туристи. При един от последните случаи в региона Областната дирекция на МВР и Районното управление в Джебел получиха благодарствени писма в края на август от двама съпрузи, изгубили се на връщане от разходка до крепостта „Устра“.

