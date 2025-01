Семейство откри в дома си мъртъв крадец, заклещен във вентилацията

Снимка Pixabay

В град Карачи, Пакистан, мъж загина при опит да проникне в чужда къща, съобщи Need To Know.

Семейството, живеещо в дома, открило нещастния крадец на следващата сутрин. Главата му беше заклещена във вентилационния отвор откъм улицата, а тялото му висяло в стаята. Предполага се, че мъжът се опитал да проникне в къщата, докато стопаните спят, но не успял да премине и скоро след това спрял да диша, пише Факти.

На мястото е извикана полиция. Засега самоличността на мъжа не е установена. Според полицията крадецът е на около 35 години.

