Семейство поръчва двигател онлайн, но вместо това получават детска играчка

21.11.2025 / 08:13 1

кадър: бТВ

Нов опит за измама в интернет. Семейство Иванови от село Продановци поръчва двигател онлайн, но вместо това получават детска играчка, която няма нищо общо със снимките. 

Линкът към сайта и обявата, в която се продава въпросният двигател все още е активен онлайн и все още хората могат да си купят продукта. 

"На 5.11 съпругът ми е видял въпросната реклама и понеже е инженер на двигатели с вътрешно горене, решил да закупи продукта, станал му интересен. В самият сайт продуктът е обявен като комплект за сглобяване. Получавайки си стоката на 18-ти, още с вдигането видях, че е много леко и не би трябвало да е това, което се показва на рекламата", разказва в ефира на бТВ потърпевшата. 

Не е имало тест и преглед. Такава опция липсва при получаването. 

"Изпратили сме мейл на 18-ти. На самия сайт пише, че това е начинът на връзка с тях. Все още нямаме отговор", каза г-жа Иванова. 

Куриерът ги посъветвал да се обърнат към правоохранителните органи, за да може да се стопира плащането, трябва входящ номер.

От медията са се опитали да се свържат с представител от сайта. До момента отговор от тях не сме получили. Призивът на семейство Иванови - повече хора да не се подлъгват по подобна реклама, защото вместо двигател, ще получат играчка. 

 

kris (преди 26 минути)
Рейтинг: 535159 | Одобрение: 99929
Онлайн значи.....Мой познат вместо обувки 44 номер получи детски маратонки....Затова - око да види, ръка да пипне.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

