Семейство с бебе е пребито заради езика си в Турция

Снимка Pixabay

В Турция осемчленно семейство е било нападнато, защото е говорило на кюрдски език. Случаят е в южната провинция Мерсин. Тази част на страната е населена предимно с кюрди.

Инцидентът е станал в село Киседжик, район Чамлъяйла, и в него е участвала група, в която е бил и кметът на селото, съобщи агенция Месопотамия. Семейството било спряно на входа на селото от автомобил. Първо били подложени на вербална агресия, след което били физически нападнати. Нападателите им казали: "Това е Република Турция, как може да говорите кюрдски?".

Сред членовете на семейството имало жени и тримесечно бебе. След нападението семейството се е отправило само към градската болница в Мерсин. Един от ранените, Аднан Назли, е бил приет в интензивното отделение, а останалите са получили амбулаторно лечение, информира БГНЕС.

Полицията е задържала заподозрените, след като семейството е подало жалба. Те са били отведени в Дирекцията за сигурност на окръг Тарсус за разпит.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!