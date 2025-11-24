Семейство с две деца пострада при тежка катастрофа на пътя Варна-Добрич, жена е с опасност за живота

Булфото

39-годишна варненка, пътничка в автомобил, е настанена в реанимация с опасност за живота след пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Инцидентът е станал в събота сутринта на пътя Варна - Добрич, когато лека кола навлиза в насрещната лента и блъска движещата се в нея друга кола. В следствие на удара са пострадали цялото семейство, което е било в автомобилът, нямащ вина за произшествието: водачът е с фрактури на два шийни прешлена и на опашна кост, съпругата му със съчетани травми и в критично състояние, както и двете им деца – без сериозни увреждания, но оставени за наблюдение в неврохирургия.

Срещу виновния шофьор, предизвикал ПТП-то и който е с контузия на глава, без опасност за живота, е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал.3, буква „б“ от НК.

Причините довели до инцидента са в процес на изясняване.

