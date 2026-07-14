Семейство търси изчезнал около река Марица млад мъж

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Семейството на 25-годишния Ерсан Чакър отправи призив за помощ в издирването му.

Мъжът е в неизвестност от 22 декември 2025 г. Той е изчезнал в граничния район на река Марица (Еврос) и може да се намира на територията на Гърция, или близо до граничните райони.

"Пиша ви това писмо с надеждата, че силата на вашата медия ще ни помогне да намерим моя брат, Енсар Чакър (25), който е в неизвестност от 22 декември 2025 г.

Пиша на вас, защото вярвам в човешката солидарност на нашите съседи. Тъй като брат ми изчезна в граничния район на река Марица (Еврос), ние сериозно работим по хипотезата, че той може да се намира на територията на Гърция или близо до граничните райони. Обръщам се към вас, защото като медия с голямо влияние, вие можете да достигнете до хора, които се движат в тези региони или работят по границата.

Нашият свят се срина преди 205 дни. Майка ми, неговият близнак и ние – неговите сестри – живеем в непрестанен ад, търсейки отговор на въпроса къде е той. Той е млад човек, български и турски граждани често пресичат тези пътища и вярваме, че един ваш пост може да бъде „очите“, които да го видят.

Защо се обръщам към вас?

Тъй като районът на река Марица е стратегическа точка, се надяваме, че информацията за него ще достигне до местните жители, граничните служители или хуманитарните организации в региона, които биха могли да го разпознаят.

Моля ви, бъдете нашият глас. Помогнете ни да разберем дали той е жив"

Снимки и подробности за него тук: https://www.instagram.com/ensarcakirnerede

За информация е даден телефонът на сестра му Ейлюл Чакър: +90 534 225 0564.

Редактор "Екип на Петел",

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