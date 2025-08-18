Семейство търси изгубената в Деня на Варна Атина, има и награда

Семейство изгуби домашния си любимец в Морската градина в Деня на Варна. Кремена Господинова моли всеки, който види нейната Атина, да й се обади.

Кучето от породата Кане Корсо е само на 8 месеца. Отговаря на името Атина и на команди на английски език.

Кучето е изгубено вечерта в Деня на Варна в около 22,50 ч. Вероятно заради шума Атина се отскубва от повода си и бяга в посока Севастопол, където семейството оставило колата си, за да се разходи в Морската градина.

На следващата сутрин куче с подобно описание е забелязано в кв. Победа около блок 8.

Атина е сива с бяло петно между предните две лапи.

Кремена умолява всеки, който я срещне, да се свърже незабавно с нея, за да може Атина да се прибере у дома.

Семейството предлага и парична награда от 1 500 лева за този, който помогне за намирането на домашния любимец.

Телефон за връзка: 0895520256, Кремена Господинова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!