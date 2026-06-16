Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

Снимки: Община Варна

Семейството на 12-годишната Ани от Варна получи ключовете за новия си дом. Детето ще бъде настанено заедно със своите майка и баба в двустаен апартамент в широкия център на Варна, недалеч от училището на детето. Жилището е от фонд „Резервен“ на Община Варна и се отдава на основание Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища.

След като заместник-кметът Снежана Апостолова бе информирана за случая, свика спешна комисия за определяне на жилище за семейството от фонд „Резервен“, който се управлява от кмета. В края на миналата седмица кметът Благомир Коцев подписа и заповедта за настаняването на семейството.

Днес Ани и майка ѝ влязоха за първи път в новия си дом – апартамент, разположен на трети етаж с площ 77 кв. м. Жилището се състои от входно антре, дневна и кухня с трапезария, спалня, баня с тоалет, дрешник и балкон. Ани ще има самостоятелна стая, за каквато до скоро не е смеела да мечтае.

Представител на общинската дирекция „Социални дейности“ предаде ключовете на майката на Ани – Николинка Николова. На емоционалното за семейството събитие присъстваха още народният представител от Варна Стела Николова и журналистът и граждански активист Татяна Кристи, които съвместно с екипа на Нова телевизия направиха случая на Ани достояние на широката общественост.

Предстои освежаващ ремонт и обзавеждане на жилището, за което със съдействието на Фондация „Открито сърце“ е събрана значителна част от необходимите средства. От фондацията са в контакт с фирма-изпълнител, която е поела ангажимент да завърши ремонта във възможно най-кратки срокове от две-три седмици и Ани и семейството й да влязат в новия си дом.

По-рано днес майката на детето подписа договора за наем в размер на 36,15 евро на месец, като съществува процедура чрез Дирекция „Социално подпомагане“ средствата за наема да бъдат поети от държавата. Резервните жилища са предназначени да осигурят временно жилище за срок до две години, с възможност за удължаване с още две. След това, ако основанията за настаняване на лицата в резервно жилище не са отпаднали, по предложение на Кмета на Община Варна Общински съвет - Варна може да вземе решение за прехвърляне на жилището във фонд "настаняване на наематели с установени жилищни нужди".

Редактор "Екип на Петел",

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