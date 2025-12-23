Семейството на Ненко Ганчев: Властите в САЩ са виновни за смъртта му

Кадър Нова тв

Конгресмени настояват за разследване на смъртта на българина в имиграционен център

Сериозен политически и обществен отзвук предизвика смъртта на българския гражданин Ненко Ганчев в имиграционен център за задържане в американския щат Мичиган. Българинът, който е живял в САЩ от десетилетия, е починал след повече от два месеца в ареста, а обстоятелствата около трагедията повдигат множество въпроси за условията в американските центрове за задържане, пише Нова тв, цитира Дунав мост.

Двама американски конгресмени официално поискаха пълно и прозрачно разследване на случая, след като постъпиха данни за отказана медицинска помощ и нехуманно отношение.

Съмнения за липса на лечение

Официалната версия на имиграционните власти в САЩ гласи, че смъртта на Ганчев най-вероятно е настъпила по естествени причини. Семейството на българина обаче категорично оспорва това твърдение. Ненко Ганчев е страдал от диабет повече от 15 години – състояние, което изисква строга диета, редовен прием на медикаменти и постоянно медицинско наблюдение.

"Баща ми не се чувстваше добре и не получаваше необходимото внимание", споделят близки на семейството, които твърдят, че Ганчев многократно е сигнализирал за влошеното си здраве, предава NOVA.

Според информация, изнесена от конгресмените, друг задържан в същия център е потвърдил, че Ганчев е молил за медицинска помощ, но такава не му е била предоставена навреме. Българинът дори е заявил готовност да се върне доброволно в родината си, за да се пенсионира, но молбата му не е била удовлетворена.

Правен абсурд със зелена карта

Ненко Ганчев пристига в САЩ като студент и изгражда живота си отвъд Океана. Той е бил задържан в края на септември по време на интервю за зелена карта в рамките на мащабната операция "Midway Blitz" в Чикаго, при която са арестувани над 3000 души.

Парадоксалното в случая е, че според близките му, точно в деня на задържането му е било съобщено, че е одобрен за нова зелена карта. Публичните регистри показват, че документът е бил официално одобрен ден по-късно. Въпреки това, вместо да бъде освободен, той остава в ареста заради стари заповеди за депортация и обжалване на съдебни решения от страна на имиграционните власти.

Черна статистика

Смъртта на Ненко Ганчев не е изолиран случай. Публичните данни сочат, че само в рамките на четири дни в различни имиграционни центрове в САЩ са починали четирима души. От началото на годината общият брой на смъртните случаи в подобни съоръжения наближава 30. Правозащитни организации и адвокати редовно алармират за ниски температури, лоша хигиена, недостиг на храна и забавен достъп до лекари в тези центрове.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!