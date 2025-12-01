Семейството на починалия шеф на Булмаг: Думите са малко, мъката огромна, болката несравнимо безкрайна

снимка: BulMag,фейсбук

Преди дни стана чсно, че е починал шуменският бизнесмен и благодетел Юрий Трънчев.

Това е станало след след кратко боледуване на 55-годишна възраст.

Бизнесменът е познат на много хора, а в Шумен може би няма човек, който да не е чувал за него и магазините BulMag, които вече са на територията на няколко града в страната.

Ето какво обявиха от семейството му в деня след трагичната новина:

С огромна скръб днес изпратихме Юрий Трънчев - син, съпруг, баща, дядо, основател, ръководител, вдъхновител и приятел.



Думите са малко, мъката огромна, болката несравнимо безкрайна.



В последния си ден той с усмивка остави всички належащи задачи, за да придружи жена си и дъщеря си до срещите им на другия край на страната, за да не карат сами в лошото време, както правеше винаги. Дори времето да беше хубаво.



В последния си ден, разговорите и мислите му бяха за екипа, за колегите, за детайлите, които правят работната среда по-добра и по-комфортна. За новата база, как да я направи, така че да даде стойност на шуменци. Всяко негово действие беше водено от желанието му всичко да бъде по-добро за всички.



Последната “лекция” която ни изнесе с усмивка на лице и излъчващ непоклатимо спокойствие, беше за това как не трябва да се притесняваме за нищо. Каквото и да стане, то ще мине и пак всичко ще е както трябва.



Това няма да мине, но ще се стараем да продължим. Ние, голямото му семейство, ще завършим всички проекти, които е стартирал и ще изпълним всички негови мечти.



Делата му, енергията му, усмивката му, позитивизмът му и неизмеримата му добрина ще бъдат помнени завинаги!



Благодарим на всички за съболезнованията и прекрасните думи за Юрий Трънчев.

