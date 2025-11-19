Сенатът на САЩ одобри разкриването на файловете за Джефри Епстийн

стопкадър: Ютуб

Сенатът на САЩ одобри законопроект, приет от Камарата на представителите, който нарежда публикуването на федерални файлове за Джефри Епстийн, обезобразения финансист, чиито обширни предполагаеми мрежи за трафик на сексуални услуги станаха причина за един от най-скандалните случаи в страната.

Горната камара на Конгреса се съгласи с единодушно съгласие — без необходимост от гласуване — да разгледа законопроекта, след като пристигне от Камарата, и да го изпрати без обсъждане на президента Доналд Тръмп, който обеща да го подпише и да го превърне в закон, предаде БГНЕС.

