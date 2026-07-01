Сенатът на САЩ постигна споразумение за законопроект за санкции срещу Русия

Снимка: Пиксабей

Американските сенатори постигнаха споразумение за законопроект, целящ да засили натиска срещу Русия чрез нови санкции и се очаква да дадат на законодателството името на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм, който го подкрепяше, предаде ДПА, цитирана от БТА.

След постигането на споразумение между двете основни партии законопроектът може да бъде придвижен през Сената още тази седмица. Тъй като Камарата на представителите вече е в лятна ваканция обаче няма голяма вероятност законът да влезе в сила преди септември.

Законопроектът взима на прицел предимно руския износ на природен газ и петрол, който е ключов източник на доходи за Москва. Той ще позволи на президента на САЩ да наложи санкции срещу петимата най-големи купувачи на руска енергия, както и срещу петте страни, които най-много помагат на Русия да избягва енергийните санкции.

Това може да доведе до допълнително влошаване на търговските отношения с Китай и Индия, които са големи купувачи на руски петрол.

Президентът Доналд Тръмп досега се въздържаше да оказва натиск върху Пекин във връзка с вноса на руска енергия. В един момент той наложи мито от 25% за стоки от Индия заради нейните покупки на руски петрол.

Законопроектът включва и санкции срещу Иран.

Постигането на споразумението относно текста на законопроекта съвпадна с посещението на украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон, за да присъства на траурната служба за Линдзи Греъм.

Сестрата на републиканския сенатор Дарлийн Греъм пое поста му след неговата смърт и продължи да подкрепя законопроекта. Тръмп вече каза, че смята да го подпише.

САЩ през последните месеци временно преустановиха действието на санкциите срещу руските доставки на петрол, за да противодействат на поскъпването на цените на световните пазари, предизвикано от затварянето на Ормузкия проток заради войната в Иран.

Редактор "Екип на Петел",

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