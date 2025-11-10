Сенатът на САЩ придвижи законопроект за слагане на край на бюджетната парализа

Пиксабей

Американските сенатори одобриха споразумение, което може да сложи край на най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ – 40 дни, съобщи Би Би Си.

Група демократични законодатели подкрепиха споразумение, договорено с републиканците в Сената.

След 40 дни на застой това е първият знак за някакъв напредък, споразумението би могло да проправи пътя за възобновяване на държавните услуги.

След това промененият законопроект ще трябва да бъде одобрен отново от долната камара на Конгреса, преди да бъде изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис – процес, който може да отнеме няколко дни.

Стотици хиляди държавни служители останаха без заплати, а услугите бяха прекъснати в САЩ през последните седмици поради спирането на работата на правителството.

Горната камара на Конгреса обаче ще внесе промени в текста, който вече бе одобрен от Камарата на представителите. Целта е да бъде осигурено временно финансиране за федералното правителство до 30 януари.

Фондовите пазари реагираха положително на новината, като работната седмица в Азия започна с ръст на котировките, а доларът си върна загубените в петък позиции, предаде бТВ.

