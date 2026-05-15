Сенатор Уорън: Тръмп е "най-корумпираният президент на всички времена"

Сенаторът от Демократическата партия Елизабет Уорън обвини президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че е "най-корумпираният президент на всички времена".

Уорън направи коментара си в социалната медийна платформа "Х", отговаряйки на публикация, в която се твърди, че Тръмп е купил "милиони акции на 15 компании", чиито изпълнителни директори са пътували с него до Китай, предава БНР.

"Нашето правителство не е счупено. То работи чудесно за милиардерите... то е нечестно нагласено за богатите и добре свързаните", написа тя.

Уорън също така заяви, че Тръмп не само трябва да напусне Белия дом, но и да бъде подведен под отговорност за "нарушаване на закона". Тя отбеляза, че "трябва да изчистим корупцията във Вашингтон, за да гарантираме, че нашето правителство никога повече няма да може да бъде превзето".

