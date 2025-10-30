Сензационна находка в Плиска

Кадър Ютуб

Рядка византийска монета и златен печат откриха в основите на сграда в Плиска

Екип археолози, ръководен от доц. Андрей Аладжов, попадна на уникални находки по време на разкопки в Първата българска столица Плиска. Сред откритията са рядка монета от времето на хан Омуртаг и златен пръстен-печат, за който се предполага, че е принадлежал на самия владетел.

Находките са открити в основите на огромна дървена сграда, разположена източно от каменната арена в Плиска, съобщиха от "Телевизия Шумен", цитира Дунав мост.

Археолозите са установили, че дървената постройка е била внушителна, разпростирайки се на площ от 4 декара. Според доц. Аладжов тя заобикаля арената от три страни, а структурата ѝ с клетки напомня тази на Крумовия дворец.

Екипът работи по теорията, че сградата е построена като временна резиденция след опожаряването на Крумовия дворец от византийския император Никифор I през 811 година.

"Аз имам една теория, че всъщност след като е изгорял Крумовият дворец... те разчистват Крумовия дворец, но докато построят тронната палата и жилищните дворци в Цитаделата, те са масивни, каменни, временно са построили тази дървена сграда, която всъщност е един вид реплика на Крумовия дворец. И това най-вероятно се случва при управлението на хан Омуртаг," обясни доц. Андрей Аладжов.

Рядка монета и златен печат

По време на разкопките на основите, крепили дървени стълбове, учените откриват ценните артефакти. В една от ямите е намерена златна монета на византийския император Теофил.

"Интересното е, че в една от тези ями намерихме златна монета на византийския император Теофил, на монетата е самият император, а на реверса, на обратната страна на монетата, са неговите синове Михаил и Константин и знаем, че този Михаил е същият, който покръства Княз Борис," посочи доц. Аладжов.

Той уточни, че монетата е от времето на хан Омуртаг и е отсечена в много малък тираж, което я прави изключително ценна. Поставянето ѝ в основите показва, че сградата е била изключително важна.

В друга яма е открит и златният пръстен-печат. "Намерихме златен пръстен с изображение на владетел във фас. Лицето във фас с малка диадема на челото и отстрани висят нещо като перпендули... за съжаление няма надпис," добави археологът.

Тъй като пръстените-печати са били използвани само от владетели, екипът вярва, че е напълно възможно той да е принадлежал на хан Омуртаг. "Така ни се иска да вярваме. Още повече, че той е много... наречен е ханът строител," коментира доц. Андрей Аладжов.