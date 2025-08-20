Сензационна находка в пъпеш и печка в затвора

Кадър ФБ

Три мобилни телефона в пъпеш, осем – в печка, и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници.

Това коментира министърът на правосъдието Георги Георгиев в страницата си във Фейсбук, предаде БТВ.

По неговите думи, това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ са успели да разкрият и предотвратят.

Разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона и има 11 случая с наркотични вещества. Служителите разкриват дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода. От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намерени и иззети 46 мобилни телефона, както и са установени 29 случая с наркотични вещества.

По разпореждане на министъра на правосъдието се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода.

Той допълва, че контролът, както на входовете, така и при проверки в местата за лишаване от свобода ще продължи да е засилен. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания.

