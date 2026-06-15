Сензация на Мондиала - Испания се издъни срещу Кабо Верде

Стопкадър БНТ 1

Европейският първенец Испания и африканският дебютант Кабо Верде завършиха 0:0 в Атланта в първия мач на двата отбора от група “Н” на Мондиал 2026.

Така играчите на островната държава спечелиха първата си точка на Световно още в първия си мач.

Мачът стартира с инициатива на Испания, но при спокойно темпо. Първият удар дойде чак в 15-ата минута, когато изпълнение на Педри от голямо разстояние не затрудни Возиня. Последваха два изстрела на Фабиан и Кубарси, но те се оказаха разочароващи. В 29-ата минута Кукурея пробва воле от границата на наказателното поле, но и той не намери целта. След това дойде доста смел опит за гол на Ливраменто отвъд центъра на терена, но топката мина много далеч от вратата. Следващият пропуск пък беше дело на съотборника му Джоване Кабрал, пише Спортал.бг.

Малко по-късно Педри предизвика първата намеса на Возиня, но беше вдигнат флаг за засада. Така се стигна до 39-ата минута, когато Торес нацели напречната греда с удар от упор, а вратарят изби добавката с глава на Оярсабал. Две минути по-късно Фабиан стреля неточно, а в 45-ата Возиня улови топката след шут по земя на Торес. В добавеното време преди почивката Лапорт и Оярсабал стреляха с глава, като в първия случай топката беше избита от стража, а във втория тя мина встрани от вратата.

Испанците излязоха по-мотивирани за втората част, като още в 48-ата минута Оярсабал не съумя с глава да насочи топката към вратата. Атаката на тима обаче продължи и така се стигна до несполучлив далечен изстрел на Фабиан. Малко след това халфът направи нов опит да се разпише отдалеч, но отново прати топката в аут. В 56-ата минута той отправи трети пореден удар, като не успя да преодолее Возиня с глава.

Две минути след това и Лапорт се отчете с пропуск. В 61-вата минута на терена се появи халфът на Лудогорец Дерой Дуарте, който замени своя брат Ларос. Веднага след паузата за хидратация в игра се включи и Ямал, който влезе на мястото на Гави. В 73-тата минута той подаде на друга резерва - Микел Мерино, чийто шут беше спасен от Возиня. В следващите минути "Ла Фурия" продължи със своя натиск, но се стигна само до блокирани удари на Торес и Педри. В 83-тата минута Кукурея не затрудни Возиня с удара си с глава.

Редактор "Екип на Петел",

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