Сензация в „Игри на волята“: Претендент за финала си тръгна

Сензацията в „Игри на волята“ е факт. Генерал Ръждавичка загуби в капитанската елиминационна битка и напусна „Игри на волята“.

Победителката Радостина пък се превърна в най-богатия и могъщ участник.

Не знам как го направих, просто не знам! Първото нещо, което минава през ума е наистина ли допусна това да е края, коментира през сълзи Ръждавичка: Наистина ли се закопа сама, Симонче?! Наистина ли можа да допуснеш да изтърваш финала под носа си?! Това са ми мислите. Явно наистина не съм готова да да бъда победител, допълни тя

Това не беше екшън! Това беше трилър, отсече пък водещия Павел Николов.

Радостина, ти отстрани големия фаворит на сините за първото място този сезон. Ти изхвърли генерал Ръждавичка. Ти си сензацията на сезона!, каза той.

Аз до вчера бях едва ли не един от най-слабите опоненти на Арената, а днес съм най-силния, категорична бе победителката Радостина. В момента съм най-богатия играч, имам амулет, но колкото и да съм сигурна, това не ме кара да се успокоявам, допълни тя.

