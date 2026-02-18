Сензацията на „Капките” Виктор: Трябваше да ме водят с общинска охрана до училище заради цвета на кожата ми

кадри Нова телевизия

Виктор Томов, които се превърна в истинска сензация с първата си победа в новия сезон на „Като две капки вода” разказа в сутрешния блок на Нова телевизия подробности за нерадостната си съдба като дете, израснало в дом. Той призна, че в ученическите му години расистките заплахи към него са били много сериозно.

„Понеже идвах от дома, за да отида на училище през центъра на Пловдив, ходих с общинска охрана”, разказа Виктор. По думите му, България вече е много различна в това отношение и хората са станали значително по-толерантни.

Заедно с Виктор в студиото беше и неговата половинка Вирджиния, с която се запознали като част от оркестър на круизен кораб в Швеция. По нейни думи любовта между тях била почти от пръв поглед. Майката на детето му била тази, която записала Виктор в „Пееш или лъжеш”, където беше открит за „Капките”.

Синята коса е запазена марка на Вирджиния, затова и от самото начало е записана като „Сладко синьо”, призна Виктор.

