Сензацията на Сезон 7 напусна „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Ауиии! С бойния вик ще бъде запомнена от всички Наталия. Днес тя напусна „Игри на волята“.

Наталия ти си сензацията на сезона, описа я водещия Павел Николов: една куклена актриса, една дама на 44, показа какво е да имаш млад дух. Само 150 сантиметра, но истински исполин в битките. Мъничка, дребна, крехка, но майка героиня!

Ти се пребори със страховете на много хора в „Игри на волята“, много хора на твоята възраст, много хора с подобни професии, които не са спортисти в живота си, не се вдигали щанги, не са плували, за да се борят с останалите в открито море. Много хора се страхуват, ти обаче Наталия, си безстрашна. Трябва да знаеш - твоето място в „Игри на волята“ беше напълно заслужено, допълни и Ралица Паскалева.

Наталия загуби елиминационна битка от Ралица. Ралица спечели и 100 гроша, а Феномените загубиха двама – Гизем и Наталия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!