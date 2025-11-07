Септември е любим съперник на Спартак

Снимка: Булфото

Спартак Варна играе успешно срещу Септември, показва статистистика.

Преди сблъсъка между двата отбора край морето днес, „соколите“ се намират в две успешни серии срещу своя опонент в елита. Те нямат загуба от него повече от 65 години и в седем поредни мача.

В тях Спартак записа 5 победи и две равенства. Варненци са постигнали също четири поредни победи у дома, като за последен път губят от столичани на 10 май 1960 година с 1:3 във Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!