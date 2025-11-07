Септември надигра Спартак във Варна

Снимки: Булфото

Септември София се наложи с 4:1 над Спартак като гост в мач от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще се запомни и със завръщането след наказание на Георги Кабаков, който даде девет жълти картона в мача. Два гола за победителите на "Коритото" вкара Николас Фонтейн, а по веднъж се разписаха Виктор Очаи и Али Аруна, посочва Гонг. За домакините точен беше Бернардо Коуто. Двубоят бе забавен заради скъсана мрежа на една от вратите.

Столичани прекъснаха серията си от две поредни загуби, като събраха 14 точки и заемат 13-о място във временното класиране. Спартак записа второ поредно поражение и е с 16 точки на девета позиция.

Първата по-интересна ситуация се откри пред гостите. В 9-ата минута Бертран Фурие получи топката пред наказателното поле, навлезе в него и отправи удар, но не затрудни Максим Ковальов. Минута след това Николас Фонтейн шутира към далечния ъгъл, но не намери очертанията на вратата.

В 17-ата минута Мой Пара напредна с топката отдясно, навлезе навътре и нанесе слаб удар, с който не затрудни Ковальов.

В следващите минути играта беше равностойна. Гостите опитаха удар от далечна дистанция чрез Виктор Очаи, но Максим Ковальов не беше затруднен.

В 31-ата минута "соколите" организираха опасна контраатака. Шанде напредна отляво, навлезе навътре и опита подаване, което беше блокирано. Топката остана в бразилеца, който този път нанесе удар, но отново защитник на гостите го блокира.

В 38-ата минута Матео Петрашило отправи силен шут от пряк свободен удар от далечна дистанция, но прати топката над вратата. Веднага след това Николас Фонтейн напредна с топката и пусна извеждащ пас към Галин Иванов, но Петрашило успя да избие топката в корнер. След неговото изпълнение се получи разбъркване, при което Максим Ковальов не успя да играе с топката, а Виктор Очаи я прати във вратата. Попадението беше разгледано и от ВАР за потенциална игра с ръка на Галин Иванов, но не бяха намерени основания за такава.

В четвъртата минута на продължението на първата част Септември стигна до втори гол. Робин Шутен получи топката отдясно и центрира в наказателното поле, където Галин Иванов беше оставен непокрит. Капитанът на гостите овладя на гърди и опита удар, но не уцели топката. Тя остана в него, след което той пусна към Николас Фонтейн и халфът отблизо със силен шут вкара за 0:2.

В началото на втората част удар с глава на Георг Стояновски премина покрай вратата.

В 61-ата минута "соколите" се върнаха в мача. Домакините подеха атака отляво чрез Шанде. Бразилецът подаде към Дамян Йорданов, а той продължи към Емил Янчев отляво. Последният центрира към далечната греда, където Бернардо Коуто беше изпуснат и с глава върна един гол за своя отбор.

В следващите минути двамата вратари отразиха удари на Коуто и Али Аруна. В 78-ата минута Шанде намери Даниел Халачев в наказателното поле. Нападателят се освободи, но отправи слаб удар от удобна позиция и не затрудни Владимир Иванов.

Минута след това гостите стигнаха до трети гол. Септември организира бърза контраатака. Галин Иванов изведе Али Аруна сам срещу вратаря отляво в наказателното поле. Нападателят овладя и пусна кълбото между краката на Ковальов за 1:3.

В третата минута на добавеното време гостите стигнаха до четвърти гол. Клери Сербер получи топката до аутлинията и подаде към оставения непокрит Николас Фонтейн. Националът на Мадагаскар със силен удар от 7-8 метра вкара за 1:4.

Съставите:

Спартак: Максим Ковальов, Илкер Будинов (45+5-Емил Янчев), Матео Юрич-Петрашило, Ангел Гранчов, Александър Георгиев (72-Даниел Халачев), Дамян Йорданов (80-Саад Мукачар), Цветослав Маринов (80-Жак Пехливанов), Даниел Иванов (72-Деян Лозев), Бернардо Коуто, Шанде, Георг Стояновски

Септември: Владимир Иванов, Робин Шутен, Мартин Христов, Валънтайн Озорнвафор, Симеон Василев (71-Георги Върбанов), Виктор Очаи, Йоан Бауренски (80-Кубрат Йонашчъ), Мой Пара (71-Али Аруна), Галин Иванов (80-Клери Сербер), Николас Фонтен, Бертран Фурие (90+1-Себастиан Уейд)

