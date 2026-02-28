Септември подчини ЦСКА

Стопкадър Диема Спорт

Шок за армейците на пъпа на София.

ЦСКА допусна шокиращо първо пролетно поражение в първенството, след като загуби с 0:2 символичната си визита на Септември в мач от 23-ия кръг на efbet Лига. Бертран Фурие откри резултата в 57-ата минута, а в 91-ата Николас Фонтейн подпечата една от големите изненади през сезона.

Двата отбора изиграха открит двубой с много положения и пред двете врати. Гол на Пиедраита не бе признат поради засада, а през втората част съдията Никола Попов първо даде, а след това отмени след преглед с ВАР дузпа за "червените", пише Sportal.bg.

Така ЦСКА остана на четвърто място с 40 точки, с 4 повече от петия Черно море.

Септември пък се изкачи на 13-а позиция с 21 точки и мач по-малко, и прати Спартак в зоната на изпадащите. "Соколите" заемат 14-то място с 20 пункта, пред Берое - 19 и Монтана - 16.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!