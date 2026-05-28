Септември уби надеждите на Янтра за елита след обрат и вратарска грешка

Снимка Булфото

Септември запази мястото си в efbet Лига, след като спечели с 2:1 баража срещу Янтра (Габрово) на стадиона в столичния квартал "Драгалевци". Домакините изоставаха в резултата след първите 45 минути, но през втората част осъществиха пълен обрат. Милчо Ангелов (42‘) даде аванс на "ковачите", но с голове на Преслав Георгиев (73‘) и Стефан Стоянович (90‘) след почивката "виненочервените" стигнаха до важния успех.

Второто попадение на септемврийци дойде след груба грешка на вратаря на габровци, който позволи топката да мине под плонжа му, пише Спортал.бг.

По този начин отборът на Христо Арангелов уби надеждите на своя противник, който ще продължи да чака завръщането си в най-високото ниво на родния футбол след 32-годишно отсъствие. Столичани пък ще бъдат част от елита за трети пореден сезон.

Ето и 14 отбора, които ще участват в първенството на efbet Лига през сезон 2026/2027:

Левски, ЦСКА 1948, Лудогорец, ЦСКА, Локомотив Пловдив, Арда, Черно море, Ботев Пловдив, Ботев Враца, Локомотив София, Славия, Спартак Варна, Септември и Дунав Русе.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!