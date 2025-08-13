реклама

Сергей Лавров разговаря с Марко Рубио преди срещата на върха в Аляска

13.08.2025 / 01:00

Снимка: Президентство на Русия

Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщава руската информационна агенция ТАСС, цитирана от Скайнюз.

Двамата дипломати обсъдиха подготовката за срещата на Доналд Тръмп с Владимир Путин в Аляска в петък, пише novini.bg.

Руското външно министерство заяви, че и двете страни са потвърдили намерението си да проведат успешни преговори.

 

Коментари
