Сергей Лавров с подробности за плана на Тръмп

Снимка: Президентство на Русия

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в телевизионно интервю, че мирният план за ивицата Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп е формулиран "доста общо", но към този момент е най-доброто предложение, което "има на масата", предаде Ройтерс.

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи своите "20 точки", в които се споменава думата "държавност", каза Лавров в интервюто си за телевизия "Ръша тудей". "Но всичко е формулирано доста общо. В такъв контекст, че става дума само за това, което ще остане от ивицата Газа", отбеляза той. "Западният бряг не се споменава в този контекст. Но ние сме реалисти. Разбираме, че това е най-доброто, което в момента има "на масата", добави руският външен министър, предава БТА.

По думите на Лавров предложеният от американския президент план има най-добри шансове да бъде приет от арабските страни и да не бъде отхвърлен от Израел. "Но най-важното е, че той трябва да бъде приемлив за палестинците", подчерта руският дипломат.

Кремъл изрази подкрепа за представения миналата седмица мирен план на Тръмп и също така заяви, че се надява да бъде реализиран.

Русия е критична към военните операции, които Израел води в ивицата Газа през последните две години. Москва, която задълбочава отношенията си с дългогодишния израелски враг – Иран, отдавна казва, че прекратяването на конфликта в Близкия изток е възможно единствено чрез решението за две държави – еврейска и палестинска, отбелязва Ройтерс.

Планът на американския президент предвижда създаването на международен "Управителен съвет за мира", оглавяван от Тръмп и бившия британски премиер Тони Блеър, който ще отговаря за управлението и възстановяването на Газа. Арабските страни, които подкрепят плана, посочват, че той трябва да окончателно да доведе до създаването на независима палестинската държава, каквато израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че никога няма да има.

